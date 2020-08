Wall Street : hausse timide attendue à l'ouverture

10/08/2020 | 14:59

Les futures sur les principaux indices américains (+0,1% pour ceux sur le S&P500) présagent une ouverture en légère hausse à Wall Street, après les décisions prises unilatéralement ce week-end par Donald Trump.



'Le Président des Etats-Unis a signé des actions exécutives pour apporter une aide supplémentaire aux chômeurs, suspendre la collecte de charges sociales, éviter des expulsions et assister les remboursements de prêts étudiants', précise Commerzbank.



'Les décrets signés par Donald Trump pour outrepasser le blocage des négociations au Congrès et assurer le maintien d'aides aux ménages et aux entreprises américains ne permettent pas d'espérer un règlement rapide du dossier', prévient toutefois Aurel BGC.



Aucune donnée n'est attendue ce lundi, mais la semaine verra paraitre de nombreuses statistiques pour juillet, dont l'inflation (mercredi), les ventes de détail et la production industrielle (vendredi), ainsi que les trimestriels de Cisco (mercredi soir).



En attendant, la chaine hôtelière Marriott International dévoile une perte nette ajustée de 64 cents par action pour le deuxième trimestre 2020, supérieure d'une vingtaine de cents au consensus, reflétant les effets de la pandémie de Covid-19.



Duke Energy annonce pour le deuxième trimestre, un BPA ajusté de 1,12 dollar, supérieur d'une dizaine de cents à l'estimation moyenne des analystes, et vise un BPA ajusté entre 5,05 et 5,45 dollars pour l'ensemble de l'année.



Le distributeur d'articles de sport Foot Locker anticipe au titre du trimestre achevé le 1er août, un BPA ajusté entre 66 et 70 cents, contre 66 cents un an auparavant, avec des ventes à magasins comparables qui ont augmenté d'environ 18%.



