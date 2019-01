Wall Street : hausse très homogène, grosse chute de Macy's

11/01/2019 | 07:24

Les indices américains terminent sur une note positive après avoir évolué de part et d'autre du niveau d'équilibre durant l'essentiel de la séance.



Ce sont donc les nouveaux propos 'colombes' de Jérôme Powell qui semblent l'avoir emporté sur les désagréments causés par le 'shutdown', sans parler de l'exacerbation des tension entre la Maison Blanche et le clan démocrate.



Le Dow Jones aligne une cinquième séance de hausse consécutive et engrange +0,51% (à 24.001,9 points, soit un peu plus de 10% repris depuis le plancher du 24/12), le Nasdaq +0,42% (+12,5% depuis les plus bas), le S&P500 +0,45%, une homogénéité des scores pas si courante depuis des mois.



L'agenda économique était peu fourni jeudi, les seules publications du jour outre-Atlantique étant les inscriptions aux allocations chômage hebdomadaires : le Département du Travail a dénombré 216.000 nouveaux inscrits au titre de la semaine close le 5 janvier, un chiffre en baisse (-17.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 231.000 à 233.000) alors que le consensus tablait sur 225.000.



Les 'biotechs' se sont distinguées avec Biomarin +3,4%, Regeneron +2,5%, Vertex +2,1%, Electronic Arts +2,4%, Micron +1,3%.



Bonne tenue une nouvelle fois du compartiment 'énergie' dans le sillage du pétrole (+0,5% à 52,5 dollars sur le NYMEX) avec Hess +3%, Halliburton +2,8%, Devon et Conoco +1,8%...



General Electric a encore repris +5,5% à 8,95 dollars.



Le 'gadin' du jour échoit à Macy's (-17,7%) dont les ventes décevantes de la période des fêtes douche les espoirs de redressement : le titre a entrainé dans son sillage tout le secteur de la distribution (-1,6%) avec Khol's -4,8%, L.Brands -4,4%, Nordstrom -4%, Gap -3,1%, Target -2,9%.



