Wall Street : hausse très homogène, le pétrole décroche à 62$

06/11/2018 | 22:32

Wall Street avait perdu un peu d'influx à la mi-séance mais les acheteurs sont revenus à la charge au cours de la dernières heure, propulsant les indices US vers leurs 'plus hauts du jour'.



Encore une belle séance pour les indices US qui creusent encore un peu plus l'écart par rapport aux places européennes (en repli de -0,5% ce mardi).



On peut noter la grande homogénéité des scores avec +0,65% sur le Dow Jones et le Nasdaq, +0,63% sur le 'S&P'... c'est assez rare cette année.

Le Russel-2000 sous-performe légèrement avec +0,55%.



Peu de chiffres US à se mettre sous la dent ce mardi mais le rapport 'Jolts' du BLS (Bureau of Labor Statistics) a comptabilisé 7,00 millions d'offre d'emploi à pourvoir aux Etats Unis au mois de septembre, soit un peu moins que les 7,3 millions (un record) du mois d'août.

Ce chiffre avait été cité comme l'un des moteurs de la hausse de Wall Street au moment où les indices US battaient des records début octobre.



Alors que tous les opérateurs ont les yeux braqués sur les indices de participation aux élections de 'Midterm', le pétrole décroche brutalement de -1,5% à New York, pulvérisant son support moyen terme des 64,4$ pour retomber vers 62,2$ (et 61,3$ au plus bas à la mi-journée).

Cela fait exactement -20% depuis le zénith des 76,9$ du 3 octobre (le Dow Jones inscrivit son dernier record absolu ce soir là).



Wall Street ne s'en inquiète guère et semble avoir déjà intégré un basculement de la Chambre des Représentants ce soir: c'est en effet aujourd'hui que les électeurs américains renouvelaient 435 sièges à la Chambre des représentants, ainsi que 35 mandats de sénateurs sur 100, tout en se prononçant sur 39 postes de gouverneur.



Parmi les écarts les plus notables, IBM a repris +2,6%, NXP +2%, Broadcom +3,7%, Symantec +12,6%... et la vedette du jour fut Mylan avec +16,1% (et jusqu'à +20% en séance).

Quelques replis sur Ralph Lauren -6,6%, Under Armour -3,3% et les valeurs pétrolières qui cèdent -1,5%, à l'image du pétrole à New York.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.