Bourse de Wall Street : Wall Street hésitante à l'ouverture, freinée par les valeurs technologiques

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York se montre incertaine lundi en début de séance, freinée par les valeurs technologiques alors que les investisseurs se préparent par ailleurs à plusieurs réunions de banques centrales, dont la Fed, dans le courant de la semaine. L'indice Dow Jones (DJIA) gagne 0,1%, à 25.496,75 points, mais le S&P 500 cède 0,1%, à 2.814,84 points et le Nasdaq Composite abandonne même 0,9% à 7.672,05 points. Malgré une baisse des indices vendredi, les valeurs américaines ont gagné du terrain la semaine dernière, après une série d'indicateurs et de résultats trimestriels qui semblent montrer que l'économie américaine continue de bien résister malgré le conflit commercial. La croissance américaine a notamment atteint son plus haut niveau en quatre ans au deuxième trimestre, à 4,1% en données annualisées. Parmi les entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs comptes, 83% ont dépassé les attentes des analystes. L'action Caterpillar gagne 3,8% lundi, alors que le fabricant d'engins de chantier a relevé lundi ses prévisions annuelles à la suite de la publication de résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. US Foods Holding chute de 12,9% après avoir conclu un accord en vue de racheter SGA Food Group, un groupe de distribution alimentaire et de services pour le secteur de la restauration, pour 1,8 milliard de dollars. Facebook et Twitter perdent 2,7% et 4,3% respectivement, ne parvenant pas à rebondir après leur sévère décrochage de la semaine dernière en raison des craintes au sujet d'un ralentissement de leur croissance.

- Ben St. Clair, Dow JOnes Newswires (Version française Thomas Varela) ed : ECH

