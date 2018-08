Wall Street : hésitations après les récents records

29/08/2018 | 16:48

Wall Street a débuté en ordre dispersé mercredi matin, au lendemain d'une séance qui a vu le S&P 500 et le Nasdaq enregistrer de nouveaux records.



Environ une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,1% à 26.051,8 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient à grappiller 0,3% à 8056,9 points.



La signature d'un nouvel accord commercial avec le Mexique avait dopé la Bourse lundi et mardi, ce qui avait notamment permis au Nasdaq de se hisser au-dessus des 8000 points pour la première fois de son histoire.



'Les questions commerciales et géopolitiques demeurent au coeur des préoccupations alors que les Etats-Unis et le Canada entament un cycle de négociations destiné à remplacer l'Alena', commente ce matin la banque américaine Wells Fargo.



Certains observateurs estiment néanmoins que trouver un accord avec d'autres puissances telles que la Chine pourrait s'avérer bien plus compliqué que s'entendre avec ses voisins directs.



Le marché réagit par ailleurs sans grande passion aux chiffres de la croissance parus en début de matinée.



Le produit intérieur brut (PIB) américain a progressé de 4,2% en rythme annuel au deuxième trimestre, à en croire le Département du Commerce, qui avait fait état d'une croissance de 4,1% en toute première lecture il y a un mois.



A titre de comparaison, le consensus des économistes attendait au contraire une révision en légère baisse à 4%.



Sur le front des valeurs, Hewlett Packard Enterprise grimpe de presque 5% après que le groupe de services informatique a fait mieux que prévu en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires au deuxième trimestre.



American Eagle Outfitters chute en revanche de plus de 12% après avoir annoncé ce mercredi un bénéfice par action en hausse de 183% en comparaison annuelle pour atteindre 34 cents sur son deuxième trimestre (clos le 4 août) et de 79% par rapport à une base ajustée un an auparavant.



