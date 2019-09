Wall Street : hésitations confirmées après l'emploi

06/09/2019 | 16:53

Wall Street évolue en ordre dispersé vendredi suite à la parution de chiffres de l'emploi montrant un fléchissement du rythme des créations de postes aux Etats-Unis, signe d'un ralentissement de l'économie.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse encore de 0,2% à 26.784,3 points, mais le Nasdaq Composite se replie désormais de 0,1% à 8111,8 points.



Le Département du Travail a recensé seulement 130.000 créations d'emplois non agricoles aux Etats-Unis au mois d'août, contre 159.000 le mois précédent (révisé de 164.000) et un consensus de 165.000.



'L'incertitude entourant les tensions commerciales et le ralentissement de la demande étrangère dissuadent visiblement les entreprises américaines d'embaucher de nouveaux salariés', explique Commerzbank.



Les investisseurs parviennent néanmoins à accuser le coup, sachant que ces chiffres renforcent aussi la probabilité de voir la Réserve fédérale poursuivre sa politique monétaire accommodante.



'La pression pour que la Fed abaisse ses taux demeure élevée', estiment même les équipes de Commerzbank.



Les déclarations qui seront faites ce soir par Jerome Powell, le président de l'institution, à l'occasion d'un débat organisé à Zurich en seront d'autant plus suivies.



La banque centrale américaine entrera ensuite dans une période de réserve ('quiet period') censée précéder la réunion stratégique des 17 et 18 septembre.



Côté valeurs, Verizon surperforme légèrement la tendance (+0,4%) après l'annonce d'un relèvement de 2% de son dividende trimestriel.



La société de livraison de repas Grubhub progresse de son côté de 2% après la signature d'un accord avec McDonald's, pour lequel elle assurera le service de livraison à domicile pour la région de New York.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.