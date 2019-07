Wall Street : hésitations sur fond de trimestriels

23/07/2019 | 16:57

Après un début de séance solide, Wall Street revient coter autour de l'équilibre mardi, les bons résultats d'entreprise publiés avant l'ouverture n'ayant pas fourni le catalyseur espéré.



Vers 10h30 (heure de New York), le Dow Jones ne progresse plus que de 0,2% à 27.226 points, tandis que le Nasdaq recule de près de 0,1% à 8200 points.



Les investisseurs restent focalisés sur les publications des sociétés, dont le rythme s'est nettement accéléré aujourd'hui.



Coca-Cola grimpe ainsi de 3,7% sur le Dow Jones après avoir dépassé les attentes du marché au deuxième trimestre et relevé ses prévisions sur l'ensemble de l'exercice.



Le géant de l'aéronautique United Technologies prend de son côté 2,3% après avoir également fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé et rehaussé ses perspectives annuelles.



Seule véritable déception du jour, l'assureur Travelers cède 1,5% après avoir manqué le consensus au deuxième trimestre.



Côté statistiques, la National Association of Realtors des États-Unis a fait état de 5,27 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, en baisse de 1,7% par rapport à mai.



Le consensus anticipait pour sa part une baisse de 0,2%, à 5,35 millions.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.