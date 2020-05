Wall Street hésite à l'ouverture au lendemain d'une forte hausse

New York (awp/afp) - Wall Street évoluait en ordre dispersé mardi en début de séance après avoir fortement progressé la veille, attendant l'audition devant le Sénat américain du patron de la Fed et du secrétaire au Trésor.

Vers 13H45 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 0,85% à 24.388,27 points.

Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, cédait 0,50% à 2.939,13 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, grappillait en revanche 0,06% à 9.240,63 points.

La Bourse de New York avait terminé en très nette hausse lundi, portée par des résultats préliminaires encourageants d'essais cliniques sur un vaccin contre le coronavirus: le Dow Jones avait grimpé de 3,87% et le Nasdaq de 2,44%.

Le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, seront entendus par le comité des banques, du logement et des affaires urbaines du Sénat à partir de 14H00 GMT.

Pour Patrick O'Hare de Briefing, les remarques de M. Powell envoyées à l'avance au comité sont "pour le moins quelconques."

Le président de la Fed y indique notamment que son institution "s'engage à utiliser tout (son) éventail d'outils pour soutenir l'économie dans ces temps difficiles même si nous reconnaissons que ces actions sont seulement une partie d'une réponse plus large du secteur public."

Quant à M. Mnuchin, il devrait être interrogé sur le programme fédéral de prêts aux petites et moyennes entreprises et les règles qui empêchent certains commerces d'y participer, avance Christopher Low de FHN Financial.

Au rang des indicateurs, les mises en chantier de logements privés au Etats-Unis ont chuté de plus de 30% en avril sous l'effet de la pandémie de Covid-19, selon les données du département du Commerce publiées mardi.

Walmart a par ailleurs fait part mardi, avant l'ouverture de la Bourse, de résultats trimestriels solides, profitant en particulier de l'explosion des ventes en ligne et d'une hausse de la fréquentation de ses magasins pendant la pandémie.

Son titre montait de 1,39% sur la place new-yorkaise.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait légèrement, évoluant à 0,7127% contre 0,7257% lundi soir.

