Wall Street hésite à l'ouverture, entre commerce et résultats

New York (awp/afp) - La Bourse de New York hésitait à l'ouverture jeudi sur la direction à suivre, entre un regain d'inquiétudes sur les négociations sino-américaines et des résultats meilleurs que prévu de plusieurs grands noms de la cote.

Vers 13H45 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, perdait 0,21%, à 27.129,29 points et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,12%, à 3.043,06 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, grappillait quant à lui 0,01%, à 8.304,68 points.

Wall Street avait terminé dans le vert mercredi alors que la Banque centrale américaine (Fed) a, sans surprise, abaissé ses taux et signalé qu'elle allait désormais attendre avant de prendre toute nouvelle décision: le Dow Jones s'était apprécié de 0,43%, le Nasdaq de 0,33% et le S&P 500 de 0,33% pour finir à un record.

Les investisseurs ont notamment été rassurés par les commentaires du président de l'institution, Jerome Powell, soulignant qu'il n'y aurait pas de hausse de taux tant qu'il n'y aurait pas d'accélération significative de l'inflation.

Les chiffres trimestriels de plusieurs poids lourds de Wall Street étaient par ailleurs reçus positivement par les courtiers jeudi: Apple s'affichait dans les premiers échanges en hausse de 1,61%, Facebook de 4,08%, Starbucks de 0,81% et Lyft de 0,67%.

"Hélas, l'élément perturbateur préféré du moment est de nouveau à la manoeuvre (ce jeudi) pour expliquer la réaction sans éclat du marché à des nouvelles par ailleurs plutôt de bonne tenue: Bloomberg rapporte que les autorités chinoises doutent qu'un accord commercial global puisse être conclu", remarque Patrick O'Hare de Briefing.

"Cela ne veut pas forcément dire qu'on ne parviendra pas à un accord sur la +phase 1+ de l'accord mais il y a apparemment des réserves sur la possibilité d'aller plus loin tant que les Etats-Unis n'abandonneront pas les tarifs douaniers et continueront à exiger que la Chine effectue des changements structurels pour le faire", ajoute l'expert.

Comme pour calmer le jeu, le président américain a toutefois indiqué sur Twitter quelques minutes avant l'ouverture de la séance que le lieu où doit être signé l'accord partiel négocié récemment entre Washington et Pékin serait "annoncé bientôt".

Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping devaient initialement signer cet accord en marge d'un sommet des pays riverains du Pacifique mi-novembre au Chili, mais cet évènement a été annulé en raison de la crise sociale qui secoue ce pays.

Les investisseurs digéraient par ailleurs jeudi divers indicateurs sur la santé des deux premières puissances économiques mondiales, dont le recul en octobre de l'activité manufacturière chinoise à son plus bas niveau depuis huit mois.

Aux Etats-Unis, l'inflation annuelle aux Etats-Unis a légèrement ralenti en septembre à 1,7% contre 1,8% sur un an le mois d'avant.

Le département du Commerce a également annoncé que les revenus des ménages avaient progressé un peu plus vite (+0,3%) que leurs dépenses (+0,2%) en septembre.

Sur le marché obligataire, le rendement sur le taux à 10 ans sur la dette américaine baissait à 1,712%, contre 1,772% mercredi à la clôture.

