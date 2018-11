Wall Street hésite au lendemain d'une séance chahutée

New York (awp/afp) - La Bourse de New York tergiversait sur la direction à suivre mardi à l'ouverture, peinant à se redresser franchement au lendemain d'une forte chute entre le repli de quelques grands noms de la cote et des résultats encourageants dans le secteur de la distribution.

Vers 15H15 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 0,04%, à 25.376,13 points après avoir oscillé entre pertes et gains depuis le début de la séance.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,64%, à 7.246,83 points après avoir aussi fortement fluctué.

L'indice élargi S&P 500 montait de 0,38%, à 2.736,64 points.

Wall Street avait été fortement affaiblie par la chute de deux membres très influents de la cote lundi, Apple, en raison de craintes sur sa croissance future, et Goldman Sachs, en raison des suites d'un scandale financier en Malaisie: le Dow Jones avait perdu 2,32% et le Nasdaq 2,78%.

Apple (-0,29%) était de nouveau sous pression mardi à la suite d'une note de Goldman Sachs abaissant ses estimations sur les ventes d'iPhone, le produit phare de la marque à la pomme.

Amazon grappillait 0,17% après avoir temporairement chuté juste après l'annonce que son second siège serait réparti entre deux sites, l'un à New York, l'autre dans la proche banlieue de Washington.

Même si le spécialiste des articles de maisons Home Depot perdait 1,81%, plusieurs analystes ont mis en avant les chiffres supérieurs aux attentes et le relèvement des prévisions annuelles du groupe comme un signe positif pour le secteur de la distribution.

Le vendeur de pièces détachées automobiles Advance Auto Parts, qui a aussi fait part de résultats dépassant les anticipations et de prévisions révisées à la hausse, s'envolait de 8,82%.

"Les ondes positives du secteur de la distribution compensent en partie les ondes négatives qui ont entouré les secteurs de la technologie, de la finance et de l'énergie lundi", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.

Importations de vin

Les investisseurs accueillaient par ailleurs avec un optimisme prudent des informations de presse selon lesquelles le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a repris les discussions sur un compromis commercial avec le vice-Premier ministre chinois Liu He.

Ce développement est à prendre "avec prudence" selon M. O'Hare car il n'est pas étonnant de voir des discussions en coulisses, et qu'il a déjà été établi que les deux parties tentaient d'apaiser les tensions à l'approche du prochain sommet du G20, où Donald Trump et Xi Jinping devraient se rencontrer.

Par ailleurs, a souligné M. O'Hare, "d'autres informations indiquent que le président Trump va rencontrer ses conseillers pour discuter d'une éventuelle taxe à l'importation de 25% dans le secteur automobile et un tweet du président se montre critique envers les taxes imposées par la France sur les importations de vin".

"En d'autres termes, on est encore loin de parvenir à la disparition des tensions commerciales", a-t-il estimé.

Sur le marché obligataire, le taux de la dette à 10 ans évoluait à 3,162% contre 3,182% vendredi et celui à 30 ans à 3,382% contre 3,384% à la fin de la semaine dernière. Les échanges étaient clos lundi en raison d'un jour semi-férié aux Etats-Unis.

Parmi les autres valeurs du jour, Boeing reculait de 2,90% alors que selon le Wall Street Journal, le constructeur aéronautique aurait passé sous silence des informations sur des dangers potentiels liés au système anti-décrochage de ses 737-MAX 8 et 737-MAX 9, qui pourrait avoir contribué à l'accident meurtrier d'un appareil de Lion Air fin octobre.

Goldman Sachs cédait 0,02% alors que le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad a affirmé que la banque avait "trompé" son pays. Plusieurs responsables de la banque américaine ont été impliqués dans le scandale de détournement du fonds souverain 1MDB.

jum/alb/bp