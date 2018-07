Bourse de Wall Street : Wall Street hésite en début de séance, Facebook pèse sur les technos

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York évoluait de manière contrastée jeudi en début de séance, hésitant à suivre l'impulsion favorable des marchés européens après le dévissage brutal de l'action Facebook sur fond de craintes pour sa croissance. Le DJIA s'adjuge tout de même 0,5% à 25.540,97 points, mais l'indice élargi S&P 500 cède 0,2% à 2.839,85 points. Le Nasdaq Composite se repliait pour sa part de 0,9% à 7.860,24 points, les valeurs technologiques subissant le contrecoup des résultats décevants publiés par Facebook. L'action du géant des réseaux sociaux plonge de plus de 18% à 177,40 dollars, effaçant au passage plus de 95 milliards de dollars de capitalisation. Ford Motor, McDonalds et Visa perdent également 4,7%, 1,7% et 1,1% respectivement après leurs résultats du deuxième trimestre. Qualcomm s'adjuge en revanche 4% après l'abandon de son projet de rachat du néerlandais NXP, auquel doit se substituer un plan de rachat d'actions de 30 milliards de dollars.

- Ben St. Clair, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed : ECH

