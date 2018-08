Bourse de Wall Street : Wall Street hésite en début de séance, prudente avant l'intervention de Powell

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)-- La Bourse de New York oscillait autour de l'équilibre jeudi en début de séance, les investisseurs attendant le discours que doit prononcer vendredi le président de la Fed à la conférence de Jackson Hole. Après avoir ouvert dans le rouge, le Dow Jones est proche de l'équilibre à 25.732,28 points, tandis que le S&P s'adjuge 0,1% à 2.864,90 points. Mieux orienté depuis l'ouverture, le Nasdaq Composite progresse de 0,3% à 7.913,36 points. Les dernières minutes de la Fed ont indiqué mercredi que la banque centrale jugeait l'économie américaine suffisamment robuste pour absorber de nouvelles hausses de taux, possiblement dès septembre. Les banquiers centraux s'inquiètent toutefois des possibles répercussions d'un conflit commercial prolongé sur la croissance. Honeywell grimpe de 1,4% après le relèvement de son objectif de bénéfice par action pour 2018. L Brands, maison mère de Victoria's Secret et de Bath & Body Works, chute de 11% après une révision à la baisse de sa prévision de bénéfices pour l'année, malgré un deuxième trimestre supérieur aux attentes.

-Ryan Vlastelica, MarketWatch, et Thomas Varela, Agefi-Dow Jones ed : ACD

(Guillaume Bayre a contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire