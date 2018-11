Wall Street hésite, entre commerce, pétrole et semi-conducteurs

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, hésitant entre un regain d'optimisme sur le front commercial, la stabilisation des prix du pétrole et la faiblesse du secteur des semi-conducteurs.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a pris 0,49% pour terminer à 25.413,22 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé 0,15% pour finir à 7.247,87 points.

L'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 0,22% pour clôturer à 2.736,27 points.

La place new-yorkaise a démarré dans le rouge, fragilisée par les prévisions décevantes des groupes fournissant des semi-conducteurs Nvidia (-18,76%) et Applied Materials (+1,09%).

Ces prévisions sont de nature à relancer les interrogations sur un éventuel ralentissement à venir de la croissance. Et le marché "remet du coup en question les perspectives sur la croissance des bénéfices (des entreprises) et sa disposition à payer cher pour des bénéfices désormais moins assurés", a avancé Patrick O'Hare de Briefing.

Ces doutes sur la capacité des entreprises à dégager des profits toujours plus importants, en particulier dans le secteur technologique, pèsent fortement sur la cote ces derniers temps.

Sur la semaine, le Dow Jones a reculé de 2,2%, le Nasdaq de 2,1% et le S&P 500 de 1,6%.

Après quelques fluctuations en début de séance vendredi, les indices se sont toutefois nettement redressés après des commentaires du président américain assurant que la Chine souhaitait conclure un accord commercial.

Les investisseurs sont très sensibles à tous les gros titres sur la guerre commerciale à laquelle se livrent Washington et Pékin depuis plusieurs mois, en particulier à quelques jours d'un sommet du G20 où les dirigeants des deux pays se rencontreront.

Plusieurs analystes estiment que si un accord devait y être scellé, cela permettrait à la Bourse de New York de repartir franchement de l'avant après plusieurs semaines compliquées.

Mais ce rebond a été de courte durée, les indices piquant à nouveau du nez alors que la chaîne financière CNBC citait des sources de la Maison Blanche assurant qu'aucun accord n'était imminent et que Donald Trump ne faisait qu'exprimer son optimisme sur le sujet.

Facebook empêtré dans une polémique

Pour Christopher Low de FTN Financial, Wall Street a aussi été aidée par le fait que les prix du pétrole n'ont pas accentué leurs pertes vendredi. Après six semaines de baisse, "on a peut-être atteint un plancher", a-t-il avancé.

L'indice qui représente les entreprises du secteur de l'énergie au sein du S&P 500 a pris 1,10%.

Parmi les autres valeurs du jour, Facebook a perdu 3,00% alors que le groupe est empêtré dans une nouvelle polémique déclenchée par une enquête du New York Times qui accuse le premier réseau social au monde d'avoir orchestré une campagne de dénigrement contre ses détracteurs.

Le fournisseur d'énergie Pacific Gas and Electric Company (PG&E) a rebondi de 37,54%. Son action avait dégringolé au cours des dernières séances alors que sa responsabilité dans l'incendie qui a ravagé la ville de Paradise en Californie était évoquée.

Mais le président de la Commission chargée des services publics en Californie a dans une interview à Bloomberg assuré qu'il n'imaginait pas que cet acteur clé puisse faire faillite, sachant qu'il risque de se voir réclamer des dommages et intérêts très importants.

Le groupe de médias Viacom, propriétaire des chaînes de télévision MTV, Comedy Central et Nickelodeon, s'est apprécié de 2,49% après avoir publié des résultats trimestriels et annuels meilleurs que prévu.

Les résultats des chaînes de magasins Nordstrom (-13,66%) et William-Sonoma (-11,23%) ont en revanche été été reçus fraîchement.

Sur le marché obligataire, le taux de la dette à 10 ans baissait vers 21H30 GMT à 3,069%, contre 3,110% jeudi soir, et celui à 30 ans à 3,322%, contre 3,359% à la précédente clôture.

jum/alb/tho