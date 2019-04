Wall Street hésite sur la direction à suivre après les résultats de Goldman et

Citi

New York (awp/afp) - La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé lundi dans le sillage des résultats en demi-teinte de Goldman Sachs et Citigroup, à l'ouverture d'une semaine écourtée pour les fêtes de Pâques.

Vers 13H50 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, cédait 0,20% à 26.358,34 points et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,12% à 2.903,86 points tandis que le Nasdaq grappillait 0,01% à 7.985,51 points.

Aidée par les chiffres records du géant bancaire JPMorgan Chase, Wall Street avait terminé vendredi sur une note positive une semaine marquée par l'attentisme des investisseurs à l'approche de la saison des résultats et face à des banques centrales américaine et européenne prônant la patience: sur la semaine le Dow Jones avait cédé 0,05% tandis que le Nasdaq s'était apprécié de 0,6% et le S&P 500 de 0,5%.

En hausse de 16% depuis le début de l'année, l'indice S&P 500 reste à quelques encablures de son record (2.930,75 points à la clôture).

"On espère encore que les Etats-Unis et la Chine vont conclure un accord commercial permettant de lever les tarifs douaniers élevés imposés par les deux pays, que la Réserve fédérale (...) ne pas relever les taux d'intérêt cette année et que les bénéfices des entreprises vont repartir de l'avant au second semestre", a relevé Patrick O'Hare de Briefing pour expliquer la bonne tenue des indices malgré l'anticipation d'un recul des bénéfices au premier trimestre.

Les acteurs du marché s'attendent en effet en moyenne à un repli des bénéfices des entreprises du S&P 500 de l'ordre de 4,3%, selon le cabinet FactSet. L'analyse des conférences téléphoniques données par les quelques sociétés ayant déjà publié leurs résultats montrent qu'elles imputent ce recul en premier lieu à la hausse du dollar et à la progression des salaires, a souligné le cabinet.

Lundi c'était au tour des résultats des banques Goldman Sachs et Citigroup d'être sous le feu des projecteurs. Et leurs résultats sont ressortis mitigés.

Ceux de Goldman Sachs (-3,13%) ont été marqués par une baisse de son bénéfice et de ses recettes, la faible volatilité sur les marchés ayant pesé sur le courtage. Citigroup (-1,25%) de son côté a fait part d'une légère hausse de son bénéfice net due à des économies et une baisse de ses impôts, mais aussi d'un recul de son chiffre d'affaires.

Plus tard dans la semaine seront notamment publiés les chiffres de Bank of America, Johnson & Johnson, IBM, Netflix, Morgan Stanley, PepsiCo ou Alcoa.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt à 10 ans sur la dette américaine reculait légèrement, à 2,557% contre 2,565% vendredi à la clôture.

jum/ved