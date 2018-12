Wall Street instable après la Fed, le dollar reprend des forces

New York (awp/afp) - Wall Street évoluait en ordre dispersé mercredi tandis que le dollar reprenait quelques forces après la décision de la banque centrale américaine (Fed) d'augmenter les taux directeurs d'un quart de point mais d'abaisser ses perspectives pour l'an prochain.

Vers 19H25 GMT, l'indice Dow Jones Industrial Average prenait 0,30%, à 23.747,19 points, le Nasdaq lâchait 0,25%, à 6.767,09 points, et le S&P 500 avançait de 0,19%, à 2.551,11 points, après avoir alterné les passages dans le rouge et le vert quelques minutes après l'annonce de la Fed.

Le billet vert se ressaisissait un peu, un euro valant 1,1387 dollar, contre 1,1434 dollar juste avant la décision sur les taux.

Les hausses de taux d'intérêt rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif aux yeux des investisseurs.

La Fed a relevé mercredi, pour la quatrième fois cette année, son taux d'intérêt dans une fourchette entre 2,25% et 2,50% mais suggère qu'elle va ralentir les hausses l'an prochain, a indiqué son Comité monétaire dans un communiqué.

Elle a également abaissé ses prévisions de croissance et d'inflation pour 2018 et 2019.

"La Fed a adopté un ton plutôt conciliant mais pas autant que les marchés l'anticipaient", a réagi Joe Manimbo, de Western Union.

La décision de monter les taux était largement attendue par les investisseurs, bien qu'elle a fait l'objet ces derniers jours de nombreux débats, le président américain, Donald Trump, étant notamment très remonté contre cette hypothèse.

"Le marché ne sait pas vraiment quoi faire de ce rapport", a réagi quant à lui JJ Kinahan, de TD Ameritrade.

"On connait actuellement un ralentissement des économies mondiales, en Europe et en Asie, et la Fed reconnait que cette situation pourrait affecter les Etats-Unis", a-t-il ajouté.

Les investisseurs attendent désormais la traditionnelle conférence de presse du président de l'institution à partir de 19H30 GMT. Jerome Powell doit y expliquer les choix de l'institution et détailler les prévisions économiques et monétaires de la banque centrale pour l'année prochaine.

L'incertitude demeurait forte à Wall Street, l'indice de volatilité des marchés, le VIX, demeurant mercredi près de ses plus haut niveaux depuis février, après avoir déjà fortement augmenté mardi.

Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à dix ans des Etats-Unis évoluait à 2,803%, contre 2,818% mardi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,025%, contre 3,068% la veille.

afp/rp