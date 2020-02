Wall Street : inversion de vapeur à la hausse

10/02/2020 | 17:16

Après une ouverture dans le rouge, la Bourse de New York a rapidement inversé la vapeur lundi matin et affiche désormais de légers gains, en dépit des inquiétudes qui continuent d'entourer la propagation du coronavirus.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 29.197 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 0,5% à 9571,1 points.



Beaucoup d'informations contradictoires circulent au sujet de l'épidémie de coronavirus, certaines rassurantes avec la réouverture de certaines usines ce lundi, d'autres plus alarmantes avec un bilan toujours préoccupant au niveau du nombre de victimes.



Pour Xi Jinping, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, la situation reste 'très grave', 97 nouveaux décès ayant été recensés dimanche en Chine.



Malgré ces inquiétudes, Wall Street avait signé la semaine passée sa meilleure progression hebdomadaire depuis le mois de juin dernier.



'Les marchés avaient déjà été en mesure de relativiser les craintes ayant trait au coronavirus la semaine dernière, l'indice S&P 500 étant même revenu sur ses plus hauts historiques', rappellent les équipes de Raymond James.



'L'un des facteurs de soutien avait été la décision prise par la Banque centrale chinoise d'injecter 1.200 milliards de yuans dans les marchés afin de soutenir l'économie et d'atténuer l'impact du virus', rappelle le broker américain.



La tendance avait également été portée par des statistiques favorables, les derniers indices PMI et ISM sur l'industrie manufacturière étant tous ressortis au-dessus des attentes.



Si aucun indicateur économique ne figure au programme aujourd'hui, les intervenants de marchés tentent de s'atteler à l'évaluation de l'impact économique du virus, qui devrait avoir un fort tribut sur l'activité à partir de février.



'Malgré cela, nous pensons que l'effet ne sera que temporaire et nous ne voyons pas de raisons pour modifier notre thèse d'investissement à moyen terme dans l'immédiat', soulignent les équipes de Raymond James.



'Les Etats-Unis restent notre endroit préféré pour investir dans le monde', affirme haut et fort le courtier.



