Bourse de Paris : Wall Street jette les technos avec l'eau du bain

"Le marché ne veut plus payer aussi cher qu'avant pour les techs américaines". Beaucoup de professionnels de la finance font le même constat ce matin, après la purge qui a frappé le Nasdaq hier, où les stars de la cote ont connu une séance plus que difficile. Lorsqu'on prive le marché de son plus gros moteur de hausse, l'onde de choc se propage et entraîne d'importants mouvements de rotation sous-jacents. Qui plus est lorsque cela intervient après plusieurs coups de semonce. La multiplication des signaux négatifs en provenance des fournisseurs de "qui-vous-savez" ( Apple donc) montrent que le Californien est peut-être arrivé sur un plateau en matière de stratégie. Son aura est telle que quand il s'enrhume toute la cote tousse, et c'est sans doute ce qui est en train de se passer . En parallèle, une partie du compartiment technologique "hardware" est confronté au ralentissement du marché de minage de cryptomonnaies, après la frénésie des derniers trimestres. C'était un puissant levier pour les volumes et donc pour les bénéfices.Quittons la "micro" pour la "macro". Dans la guerre de positions que Theresa May livre avec les parlementaires britanniques, la Première ministre a remporté une victoire puisque les opposants au sein même de son parti ne sont pas parvenus à réunir les 48 signatures nécessaires à la motion de censure. Pour l'instant. En Asie, Pékin s'est montré critique envers plusieurs pays accusés d'avoir encouragé le protectionnisme et donc d'avoir fait échouer une déclaration commune à l'issue du sommet de l'APEC.Quelques publications de résultats sont encore sur les tablettes : Compass easyJet ou Aveva en Europe et Medtronic Lowe's et Target aux Etats-Unis. Les indicateurs avancés européens font grise mine Balance commerciale suisse et prix à la production allemands ouvriront le bal ce matin (8h00), avant la publication à 14h30 des données mensuelles sur les permis de construire et les mises en chantiers aux Etats-Unis. Pas de gros indicateurs donc, même si les financiers commencent à regarder de plus près l'état du marché immobilier aux Etats-Unis.La monnaie unique à poursuivi hier sa remontée à 1,14488 USD, avec un plateau ce matin (-0,04%). L'once d'or se replie légèrement à 1 222 points (-0,2%), tandis que le pétrole perd environ -0,6%, à 57,03 USD pour le WTI et 66,51 USD pour le Brent. Le rendement du 10 ans américain est stable à 3,063%. Le Bitcoin est passé hier sous les 5 000 USD, au plus bas depuis octobre 2017.