Wall Street : l'Italie et Tesla préoccupent

28/09/2018 | 15:18

Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin dans la foulée des autres marchés européens, avec des investisseurs de plus en plus inquiets de la situation financière dans laquelle se trouve l'Italie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 perdent en moyenne 0,3%, annonçant une ouverture négative.



Le gouvernement italien a dévoilé jeudi un programme prévoyant un déficit budgétaire représentant 2,4% du PIB pour 2019, 2020 et 2021, un chiffre bien au-delà des limites fixées à Maastricht par la Commission européenne.



'Le projet de déficit italien n'est pas un désastre', tempère Adrian Hilton, gérant marché obligataire chez Columbia Threadneedle Investments.



'Cependant, ces dernières semaines, les marchés avaient été amenés à croire - par le ministre des finances plus modéré, Tria - qu'un chiffre inférieur à 2% était plus probable', explique le gérant.



Pour le professionnel, les implications du budget présenté par les populistes italiens pourraient dépasser les simples considérations techniques.



'La perspective du départ de l'Italie de la zone euro était impensable il y a encore quelques années', ajoute-t-il. 'Nous ne voyons toujours pas cela comme un résultat probable, mais ce n'est plus impossible à imaginer', fait-il valoir.



Les économistes du bureau de recherche londonien Capital Economics sont tout aussi sceptiques.



'Nous pensons que le déficit italien dépassera largement les prévisions gouvernementales au cours des années qui viennent', avertit aujourd'hui le cabinet.



'Mais à moins d'une envolée des taux obligataires, ou de l'apparition de signaux de contagion évidents, il est peu probable que la BCE intervienne', indique Capital Economics.



La tendance baissière de la Bourse de New York s'explique également par la remontée du dollar, qui grimpe logiquement face à un euro déstabilisé par la situation italienne.



Résultat, l'annonce d'une hausse de 0,3% des dépenses et des revenus des ménages américains en août une heure avant l'ouverture passe un peu au second plan.



La décision de la Securities & Exchange Commission (SEC), le gendarme financier américain, d'attaquer en justice le dirigeant de Tesla, Elon Musk, pour ses tweets qualifiés de 'mensongers et trompeurs' sur l'éventuel retrait du groupe de la Bourse ne passe, elle, pas du tout inaperçue : l'action Tesla perd près de 13% dans les négociations électroniques d'avant-Bourse.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.