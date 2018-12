Wall Street : l'affaire Huawei crée le malaise

06/12/2018 | 16:35

Wall Street a ouvert en baisse jeudi matin, prolongeant sa tendance baissière de l'avant-veille, dans un climat de pessimisme sur les relations sino-américaines et sur la vigueur de la croissance.



Environ une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 1,7% à 24.606,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,2% à 7069,7 points.



Meng Wanzhou - le directrice financières de l'équipementier télécoms chinois Huawei et fille du fondateur Ren Zhengfei - a été arrêtée au Canada à la demande de Washington pour violation des interdictions d'exportation vers l'Iran.



D'après plusieurs médias, Meng Wanzhou devrait rapidement être extradée vers les Etats-Unis.



Cette arrestation d'une cadre dirigeante emblématique du milieu des affaires chinois fait tache alors que Washington et Pékin viennent de proclamer un 'cessez-le-feu' dans leur bras de fer commercial qui dure depuis des mois.



Parallèlement, des indicateurs d'activité mitigés font douter les investisseurs sur la santé de la croissance aux Etats-Unis, alors que certains observateurs redoutent une entrée en récession en 2019.



Ainsi, le secteur privé américain n'a généré que 179.000 créations d'emplois en novembre, à en croire les données du cabinet de services aux entreprises ADP, là où le consensus visait 200.000 postes.



La productivité non agricole a, elle, augmenté de 2,3% en rythme annualisé au troisième trimestre, mais ce chiffre est parfaitement conforme aux attentes du consensus.



Les marchés d'actions américains ont néanmoins tendance à limiter leur repli depuis la publication de l'ISM des services.



Reflétant une accélération de la croissance du secteur non-manufacturier des États-Unis, l'indice de l'Institut for Supply Management s'est établi à 60,7 pour le mois écoulé, contre 60,3 en octobre, alors que le consensus l'attendait en repli à 59,5.



Du côté des valeurs, seul Facebook s'illustre véritablement jeudi, avec des pertes de 2,5% suite à une dégradation des analystes de Stifel qui décrivent une entreprise 'toujours en crise'.



