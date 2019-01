Wall Street : l'appétit pour le risque reste intact

18/01/2019 | 15:16

La Bourse de New York devrait enchaîner une nouvelle séance de progression vendredi, encouragée par l'espoir d'une résolution prochaine du conflit douanier sino-américain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,5% à 0,6%, annonçant une ouverture dans le vert.



Après des mois de bras de fer sur les questions commerciales, la Maison Blanche serait disposée, à en croire le Wall Street Journal, à réduire les droits de douane pour les produits chinois, notamment dans le but d'apaiser les marchés financiers.



De quoi entretenir l'appétit pour le risque, alors que Wall Street vient d'aligner huit séances de hausse sur une série de 10, ce qui porte à près de 4,5% ses gains depuis le 1er janvier. Le Nasdaq affiche pour sa part un bond de près de 7%.



Le S&P 500 a, pour sa part, franchi un obstacle important hier en débordant sa moyenne mobile à 50 jours (MM50), ce qui ne lui était plus arrivé depuis le mois de décembre.



'L'indice va désormais se confronter à ses plus hauts du mois d'octobre', note un trader.



'Heureusement, comme on a pu le constater dans la zone des 2600 points, tous ses accès de faiblesse sont rachetés', souligne-t-il.



Autre facteur à même de maintenir l'appétit des investisseurs, le baril de brut léger américain reprend de la vigueur ce matin (+1,1%) et s'apprête même à refranchir le cap des 53 dollars.



S'agissant des statistiques du jour, les opérateurs devraient se monter attentifs à la production industrielle américaine de décembre, chiffre d'autant plus attendu que de nombreux indicateurs n'ont pas pu être publiés ces dernières semaines en raison du 'shutdown'.



La tendance pourrait toutefois se révéler volatile en cette journée des 'trois sorcières' où arrivent simultanément à échéance options sur actions et indices et contrats futurs sur actions et indices.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.