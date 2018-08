Wall Street : l'appétit pour le risque se confirme

27/08/2018 | 15:17

Après les records établis vendredi, la Bourse de New York devrait poursuivre sur sa lancée lundi, le retour de l'appétit pour le risque se confirmant dans la foulée du discours rassurant de Jerome Powell, le nouveau président de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,5%, annonçant un début de séance largement favorable.



Wall Street avait déjà terminé dans le vert vendredi, à la faveur des propos rassurants tenus par Jerome Powell à la conférence de Jackson Hole, avec à la clé de nouveaux records historiques pour le S&P 500 comme pour le Nasdaq Composite.



'Powell a confirmé vendredi que la remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis serait progressive', rappelle un intervenant.



'Or, il est important pour le marché de savoir que les hausses des taux ne suivent pas une trajectoire prédéterminée, mais qu'elles évoluent en fonction des données économiques', ajoute-t-il.



Avec un gain spectaculaire de 325% depuis ses plus bas de l'hiver 2009, le S&P 500 apparaît bien ancré dans ce qui est désormais le plus long cycle haussier de son histoire, et duquel il va être difficile de le déloger.



'A la fin de l'année passée, nous avions établi une cible de 3000 points sur l'indice S&P pour la fin 2018, soit une hausse annuelle de 12%', rappelle-t-on chez Crédit Suisse.



'La clôture de 2875 points vendredi soir représente déjà un gain de 7,5% en moins de huit mois. Nous pensons que le marché peut continuer à progresser de 1% par mois en moyenne', estime la banque suisse.



Si le mouvement haussier des actions ne se dément pas, le dollar - lui - connaît un accès de faiblesse, le billet vert se traitant actuellement autour de 1,1635 euro.



Aucune statistique ne figure à l'agenda aujourd'hui.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.