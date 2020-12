Wall Street : l'approche de la Fed limite les mouvements

Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin alors que la Réserve fédérale entame aujourd'hui sa dernière réunion de politique monétaire de l'année.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,5% à 0,7%, annonçant une ouverture en territoire positif.



L'attente de la fin de la réunion de la Fed pourrait toutefois limiter les mouvements à la Bourse de New York jusqu'à demain.



Au terme de deux jours de débats, le FOMC, le comité stratégique de la Fed, devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés, mais quelques retouches pourraient être apportées à sa communication.



La Fed devrait malgré tout conserver un ton encourageant et confirmer qu'il n'existe aucune limite à ses capacités d'intervention.



La banque centrale pourrait par ailleurs clarifier sa feuille de route, notamment en conditionnant ses rachats d'actifs à l'atteinte de ses objectifs en termes d'emploi et d'inflation.



En attendant le verdict de la Fed, demain après-midi, le marché a étudié avec attention les différents indicateurs économiques publiés avant l'ouverture.



Dans ce contexte, les investisseurs ont notamment appris que l'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'était inscrit en baisse limitée de 1,4 point ce mois-ci pour s'établir à +4,9, alors que le consensus des économistes anticipait au contraire un léger redressement.



Les prix à l'importation ont de leur côté augmenté de 0,1% en novembre par rapport au mois précédent et diminué de 0,3% hors produits pétroliers.



Autre élément susceptible d'influencer la tendance, les investisseurs gardent toujours l'espoir de l'adoption d'un plan de relance qui pourrait atteindre 910 milliards de dollars.



'Alors que la période des fêtes se rapproche à grands pas, cette semaine sera probablement la dernière occasion de recevoir un cadeau de Noël de la part des législateurs américains', prévient César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.



