Wall Street : l'attentisme prévaut avant la Fed

Wall Street devrait faire du surplace mercredi matin après avoir progressé la veille, dans un contexte où l'attentisme semble prévaloir en vue de la fin de la réunion de politique monétaire de la Fed, prévue dans l'après-midi.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains cèdent autour de 0,1%, annonçant un début de séance sans grand relief.



Réunis depuis hier, les responsables de la Fed ont vraisemblablement mené des débats intenses concernant les mesures à prendre afin d'éviter que la croissance américaine ne soit trop pénalisée par les tensions commerciales avec la Chine.



La Réserve fédérale devrait néanmoins se résigner, selon toute vraisemblance, à abaisser pour la seconde fois en trois mois ses taux directeurs, même si les derniers indicateurs économiques ne justifient pas pleinement un soutien monétaire.



'Le marché attend toujours beaucoup de la Fed', rappelle Alexandre Baradez, responsable des analyses marchés chez IG France. 'Et c'est là que le risque se trouve', estime le stratège.



'En effet, entre la baisse de taux fin juillet et la baisse de taux attendue mercredi soir, la donne a changé', juge l'analyste.



Dernier indicateur en date, les mises en chantier de logements ont augmenté de 12,3% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux Etats-Unis, témoignant de la bonne santé du secteur immobilier.



Le nombre de permis de construire - censé préfigurer les mises en chantier futures - a lui aussi augmenté, s'établissant à 1.419.000, après 1.317.000 en juillet.



Dans ces conditions, les investisseurs ne semblent plus miser de gros espoirs sur une attitude 'colombe' de la banque centrale.



'Il serait très surprenant d'assister à un mouvement d'envergure ce soir et si baisse de taux il y a, le communiqué et la conférence de presse de Jerome Powell ne devraient pas être extrêmement 'accommodants'', prévient Alexandre Baradez.



