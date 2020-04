Wall Street : l'avertissement de Trump plombe la tendance

01/04/2020 | 15:12

Après avoir décroché de plus de 20% sur les trois premiers mois de l'année, Wall Street devrait ouvrir en net repli mercredi pour sa première séance du deuxième trimestre, plombée par des déclarations du président américain Donald Trump selon lesquelles l'épidémie de coronavirus pourrait faire jusqu'à 240.000 morts aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 2,6% et 3,2%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les investisseurs américains se préparent à une accélération de la propagation du Covid-19, alors que Donald Trump a prévenu mardi que 'deux semaines très douloureuses' attendaient le pays.



'Le gouvernement américain a dévoilé des estimations faisant état de décès pouvant aller jusqu'à 240.000, même dans le cas où des mesures adaptées devaient être prises', soulignent les équipes de Commerzbank.



'Le ton de la conférence de presse de Trump s'est révélé beaucoup plus sérieux que ses précédentes déclarations, qui étaient plutôt optimistes', note la banque allemande.



Wall Street avait bouclé hier un triste épilogue baissier pour la dernière journée d'un mois de mars cauchemardesque, le pire dans l'histoire des marchés américains.



Le Dow Jones avait rechuté de 1,8%, sous les 22.000 points, portant à environ 23% son recul sur les trois premiers mois de l'année.



Un baromètre du marché du travail publié ce matin est venu raviver les craintes entourant les effets de l'épidémie sur l'économie américaine.



A en croire le cabinet de services aux entreprises ADP, le secteur privé américain a détruit 27.000 emplois au mois de mars, un nombre à comparer toutefois à une prévision moyenne des analystes qui s'établissait à une perte de 150.000.



Cet indicateur n'a pas trop ému Wall Street, qui attendra sans doute la statistique officielle qui sera dévoilée vendredi pour se faire une idée plus précise de la situation sur le front de l'emploi.



