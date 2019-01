Wall Street : l'éclaircie se confirme avec les bancaires

16/01/2019 | 15:13

La Bourse de New York se dirige vers une ouverture en légère hausse mercredi matin, soutenue par les bons résultats de deux piliers de l'industrie financière, Goldman Sachs et Bank of America.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices US avancent de 0,1% à 0,4%, laissant présager un début de séance favorable.



Wall Street avait déjà poursuivi sa progression sans rien lâcher hier, rassurée par la faiblesse de l'inflation et la bonne tenue des valeurs technologiques, Netflix en tête.



Pour certains analystes techniques, les marchés américains ont désormais réussi à passer au-delà de leur zone de résistance.



'Les 2600 points faisaient office de barrière empêchant le S&P 500 de progresser au cours des dernières séances, mais l'indice semble maintenant fuser à la hausse, avec des accès de faiblesse qui continuent d'être rachetés', soulignent les équipes d'IG.



'La région des 2630 points sera la prochaine zone à surveiller, car elle correspond aux plus bas d'octobre et novembre, avant la correction du mois de décembre', rappelle le courtier britannique.



Bank of America, qui a annoncé une multiplication par trois de son bénéfice au quatrième trimestre, prend 4,4% en préouverture.



Goldman Sachs a de son côté fait état d'un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars au dernier trimestre, soit 6,04 dollars par action, contre un consensus de l'ordre de 4,90 dollars. L'action bondit actuellement de 2% en cotations avant-Bourse.



Côté indicateurs, le Département du Commerce a annoncé que les prix à l'importation avaient chuté de 1% en décembre, alors qu'ils étaient attendus en baisse de 1,3%.



En excluant les produits pétroliers, dont les prix ont plongé de 9,2%, les prix à l'importation sont toutefois restés atones.



Sur le marché des changes, le dollar regagne un peu de terrain face à l'euro, logiquement affecté par les péripéties liées au Brexit. Les cours du pétrole affichent un repli de 1% à 51,6 dollars.



