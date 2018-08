Wall Street : l'effet Apple joue à plein

01/08/2018 | 16:49

Attendue autour de l'équilibre, Wall Street s'est finalement orientée à la hausse mercredi matin, le Nasdaq bénéficiant clairement d'un 'effet Apple' après les résultats trimestriels meilleurs que prévu du géant technologique.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,2% à 25.469,9 points tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 0,8% à 7730,9 points.



L'évolution de Wall Street devrait toutefois être déterminée par les annonces de la Fed prévues en seconde partie de journée.



Si les économistes s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt, la banque centrale devrait continuer à mettre l'accent sur la normalisation de sa politique monétaire et préparer le marché à une nouvelle hausse de taux en septembre.



En attendant, ADP a indiqué ce matin que le secteur privé américain avait créé 219.000 emplois au mois de juillet, un chiffre sensiblement supérieur à la prévision moyenne des analystes qui s'établissait à 180.000.



Moins encourageant, l'indice ISM (Institut for Supply Management) s'est lui établi à 58,1 en juillet, contre 60,2 en juin, alors même que le consensus ne visait qu'un repli plus limité vers 59,2.



Au niveau des valeurs, Apple fait office de véritable locomotive de la cote en grimpant de plus de 5% suite à des performances trimestrielles convaincantes, notamment au niveau commercial.



'Le groupe bénéficie d'une solide demande pour ses iPhones, ses appareils électroniques embarqués ('wearables') ainsi que pour ses services numériques', explique un analyste.



La progression des titres se révèle toutefois insuffisante pour permettre au groupe d'atteindre le 'Graal' des 1.000 milliards de dollars de valorisation boursière. Apple doit pour l'instant 'se contenter' d'une valorisation de quelque 983 milliards de dollars.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.