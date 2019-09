Wall Street : l'emploi suscite des interrogations

06/09/2019 | 15:19

Wall Street devrait ouvrir sur une note prudente vendredi matin après la parution des chiffres officiels de l'emploi aux Etats-Unis, qui montrent un fléchissement du rythme des créations de postes, nouveau signe du ralentissement en cours de l'économie américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains avancent de 0,3% à 0,4%, annonçant un début de séance en très légère hausse.



Le Département du Travail a recensé seulement 130.000 créations d'emplois non agricoles aux Etats-Unis au mois d'août, contre 159.000 le mois précédent (révisé de 164.000) et un consensus de 165.000.



Le taux de chômage est resté, comme prévu, inchangé à 3,7%, tandis que le revenu horaire moyen des salariés du secteur privé non agricole a progressé de 3,2% en rythme annuel.



Les investisseurs ont accusé le coup, mais dans des proportions modérées, après la publication de ces chiffres, qui renforcent la probabilité de voir la Réserve fédérale poursuivre sa politique monétaire accommodante.



D'après les analystes, les marchés américains devraient même filer tout droit vers un re-test de leurs sommets absolus, grâce au soutien attendu de la Fed, peut-être dès le mois prochain.



'Le S&P 500 a donné hier le coup de grâce au trading range dont il était resté prisonnier pendant tout le mois d'août en débordant les 2940 points puis sa moyenne mobile à 50 jours des 2945 points', souligne ainsi IG.



'Le plus haut historique des 3030 points devrait maintenant constituer sa prochaine cible', assure le courtier.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.