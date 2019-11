Wall Street : l'état de grâce avant Thanksgiving

27/11/2019 | 16:44

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi à la veille du long week-end de Thanksgiving, soutenue par une série de solides indicateurs, dans un climat qui reste propice à la prise de risque.



Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones cède près de 0,1% à 28.099,9 points, mais l'indice S&P 500 - plus large - progresse lui de 0,1% à 3144,8 points.



Le Nasdaq Composite, à forte prépondérance technologique, avance pour sa part de 0,3% à 8678,2 points.



'L'appétit des investisseurs pour ce que l'on considère comme les 'actifs risqués' continue de porter les grands indices vers de nouveaux plus hauts absolus', commentent ce matin les équipes de Wells Fargo.



La publication avant l'ouverture des chiffres de la croissance et des commandes de biens durables, tous deux meilleurs que prévu, soutient largement la cote.



Le PIB américain a en effet progressé de 2,1% en rythme annuel au troisième trimestre, selon la deuxième estimation fournie par le Département du Commerce, alors que les économistes attendaient une confirmation du taux de 1,9% annoncé initialement.



Pour ne rien gâcher, le Département du Commerce a fait part ce matin d'une hausse de 0,6% des commandes de biens durables en octobre, là où les économistes craignaient en moyenne un recul de 0,5%.



Autre chiffre bien accueilli par les marchés, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3% en rythme séquentiel le mois dernier, ce qui montre que la consommation reste au rendez-vous aux Etats-Unis.



Côté valeurs, Deere lâche 3,9% après avoir fourni pour son exercice 2019/2020 une prévision de résultat jugée quelque peu décevante.



HP Inc. grimpe de son côté de 1,7% après avoir dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, portés par la robustesse de la demande pour ses PC portables.



Enfin, Tesla avance de 1,2% alors qu'Elon Musk a affirmé dans un tweet que le Cybertruck, le nouveau pick-up du groupe californien, avait désormais franchi la barre des 250.000 pré-commandes.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.