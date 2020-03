Wall Street : l'heure de quelques achats à bon compte

13/03/2020 | 14:23

La Bourse de New York est attendue en forte hausse vendredi matin, les investisseurs semblant disposés à effectuer quelques rachats à bon compte après le bain de sang de la veille.



A une demi-heure de l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains affichent tous des gains supérieurs à 5%, laissant présager une ouverture sur des scores du même ordre.



Cette journée de rebond fait suite à la plus forte chute des marchés d'actions américains depuis le krach de 1987, avec des pertes qui ont frôlé les 10%.



Partagés entre désarroi et abattement, les investisseurs tentent de prendre la mesure de l'onde de choc provoquée par la chute abyssale de la veille, qui a définitivement entériné l'entrée de Wall Street en 'bear market' (marché baissier).



Les investisseurs pourraient néanmoins décider de saisir les opportunités d'achat offertes par la tempête qui s'est abattue sur les marchés d'actions ces derniers jours.



'Pour les investisseurs à long terme, le contexte actuel de vente massive représentera une opportunité d'achat', estiment ainsi les équipes de Generali Investments.



'Une fois que le nombre de nouveaux cas de coronavirus se stabilisera, peut-être au début du printemps, les nouvelles mesures politiques de relance soutiendront la reprise de confiance des investisseurs dans les marchés financiers', ajoute l'assureur italien.



'Si l'épidémie s'en trouve maîtrisée, le potentiel de rebond est considérable', confirme Bruno Cavalier, le chef économiste d'Oddo.



Sur le plan macroéconomique, les prix à l'import sont repartis à la baisse de 0,5% en février, la baisse des prix des produits pétroliers en particulier rendant les biens importés moins chers pour les consommateurs.



Les cours du pétrole rebondissent nettement, signant une hausse de plus de 6% à 33,5 dollars, tandis que l'indice de volatilité VIX du CBOE - souvent désigné 'baromètre de la peur' - reflue de 14% à 65 points.



Malgré ce tableau plus rassurant, les sorties de capitaux des marchés d'actions pourraient se poursuivre, préviennent certains professionnels.



'A moins que le S&P 500 ne parvienne à refranchir les 2660 points, un risque de rechute existe toujours, ce qui pourrait ramener l'indice en direction des 2400 points', met en garde un trader.



