Wall Street : l'humeur des marchés reste positive

28/06/2019 | 15:28

Wall Street devrait ouvrir la séance de vendredi en hausse, les investisseurs jouant la carte de l'optimisme avant un sommet du G20 présenté comme décisif sur les questions commerciales.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance favorable.



Bon nombre d'intervenants se montrent optimistes sur les chances que les Américains et les Chinois se rapprochent d'un accord commercial ce week-end, après de longs mois de bras de fer diplomatique.



'Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a d'ores et déjà rencontré son homologue chinois, le négociateur en chef Liu He, ce qui montre que les deux camps veulent faire des progrès dans leurs négociations', souligne un trader.



Les chartistes recommandent de suivre avec attention l'indice S&P 500 après sa belle performance de la veille (+0,4%), qui l'a conduit au-delà des 2920 points.



'Au-dessus des 2930 points, l'indice devrait reprendre le chemin des 2960 points puis de ses plus hauts de la mi-juin', prédit Chris Beauchamp, analyste chez IG.



'En-dessous des 2909 points, c'est en revanche le niveau des 2870 points qu'il conviendra de surveiller comme prochaine zone de support', précise-t-il.



Les statistiques publiées dans la matinée n'ont pas apporté d'éléments nouveaux.



Après une hausse de 0,6% en avril, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en mai, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,5%.



De leur côté, les revenus des ménages aux Etats-Unis se sont accrus de 0,5% en mai, alors que le consensus ne visait qu'une augmentation de 0,3% pour le mois de mai.



La hausse de l'indice de prix PCE - une mesure de l'inflation très surveillée par la Fed - a pour sa part décéléré de 0,1 point à +1,5%, mais s'est maintenue à +1,6% en excluant les éléments traditionnellement volatiles que sont l'énergie et l'alimentation.



