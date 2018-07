Wall Street : l'impact Facebook difficile à encaisser

26/07/2018 | 16:53

Comme prévu, la Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, une série de résultats de sociétés mitigés - Facebook en tête - ayant entamé l'optimisme des investisseurs après les records de la veille.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,5% à 25.541,6 points, tandis que le Nasdaq recule de 0,9% à 7860,3 points.



Une réunion entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker à la tonalité résolument favorable avait dopé Wall Street mercredi et le Nasdaq en avait profité pour signer un nouveau record absolu.



'On navigue un peu entre l'état de grâce consécutif à la rencontre Trump-Juncker d'hier et les résultats d'entreprise mitigés publiés en début de journée', résume un courtier.



A vrai dire, les comptes trimestriels de Facebook - habituellement bien accueillis par les investisseurs - étaient venus plomber l'ambiance dès hier soir.



Les titres du réseau social dégringolent ce matin de 19% à 176,2 dollars après l'annonce d'une baisse du nombre d'utilisateurs actifs en Europe, un chiffre d'affaires inférieur aux attentes et une hausse des dépenses opérationnelles visant à protéger les données après le scandale Cambridge Analytica.



Cela correspond à près de 125 milliards de dollars de capitalisation boursière envolés en une nuit.



McDonalds cède lui 1,9% après avoir fait état d'un bénéfice net en hausse de 7% à 1,5 milliard de dollars au titre du trimestre écoulé, pourtant en ligne avec le consensus des analystes.



Les statistiques publiées en début de journée n'ont pas contribué à imprimer un sentiment plus positif.



Le Département du Commerce a fait part d'une progression de 1% seulement des commandes de biens durables le mois dernier, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un rebond de 3%.



Parallèlement, le Département du Travail a rapporté avoir dénombré 217.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 21 juillet, soit une hausse de 9000 par rapport à la semaine précédente.



A noter enfin que la BCE a confirmé ce jeudi que le rythme mensuel des achats nets d'actifs serait progressivement réduit jusque fin décembre 2018, date à laquelle les achats nets arriveront à leur terme.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.