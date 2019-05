Wall Street : l'incertitude remonte avec le Mexique

31/05/2019 | 15:28

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse vendredi matin, réagissant comme les autres places mondiales à l'annonce par Donald Trump de la mise en place de nouveaux droits de douane sur les produits mexicains, une nouvelle qui fait monter encore un peu plus l'aversion au risque sur les marchés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains perdent entre 1% et 1,3%, annonçant un début de séance largement défavorable.



La proposition du président américain de relever les droits de douane sur les produits importés du Mexique de 5% à 25% est considérée comme une 'double peine' pour les consommateurs américains.



'Le Mexique avait réussi à prendre des parts de marché à la Chine en commercialisant des produits qui figuraient sur la liste des produits chinois fortement taxés depuis septembre 2018', rappelle Paul Donovan, stratège chez UBS.



'Si les produits mexicains sont à leur tour taxés, les consommateurs américains auront bien du mal à échapper aux droits de douane majorés sur les produits chinois', explique-t-il.



Pour l'analyste, cette décision fait naître une situation d'incertitude, ce dont les marchés financiers ont en horreur.



'L'économie américaine, tout comme l'économie mondiale, a basé sa croissance au cours du quart de siècle écoulé sur la mise en place de chaînes logistiques longues et complexes', rappelle-t-il.



'Si ces chaînes logistiques se trouvent menacées, les entreprises devront entièrement repenser leur modèle économique', assène-t-il.



Toutes ces considérations commerciales relèguent, une nouvelle fois, les indicateurs économiques au second plan.



Après une hausse de 1,1% en mars, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3% en avril, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,2%.



De leur côté, les revenus des ménages aux Etats-Unis se sont accrus de 0,5% en avril, tandis que la hausse de l'indice de prix PCE a accéléré de 0,3 point, et de 0,2 point en excluant les éléments traditionnellement volatiles que sont l'énergie et l'alimentation.



L'indice de confiance des consommateurs du Michigan sera publié en courant de matinée.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.