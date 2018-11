Wall Street : l'inflation et le pétrole plombent la tendance

09/11/2018 | 16:38

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge vendredi, sur fond de nouveau plongeon des cours du pétrole et de chiffres signalant une remontée des pressions inflationnistes aux Etats-Unis.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones décroche ainsi de 0,6% à 26.033,9 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,5% à 7418,8 points.



A en croire les derniers chiffres du Département du Travail, les prix à la production se sont envolés de 0,6% en octobre aux Etats-Unis, après une hausse de seulement 0,2% en septembre, et là où les économistes n'attendaient qu'une progression de 0,3%.



Autre déception, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 98,3 points en estimation préliminaire au mois de novembre.



L'indice 'UMich' s'inscrit donc en baisse par rapport à son niveau de 98,6 points du mois d'octobre, un ralentissement de nature à alimenter les doutes actuels sur la santé de l'économie américaine.



Parallèlement, le pétrole subit une véritable débâcle avec un décrochage de 1,5% du baril de brut léger américain WTI, qui s'enfonce bien en-dessous des 60 dollars.



Les poids lourds de l'énergie que sont Chevron (-0,6%) et ExxonMobil (-0,7%) pâtissent en particulier de ce plongeon.



Toujours sur le Dow, Disney s'adjuge 1,4% après avoir dépassé les prévisions du marché à tous les étages lors de son quatrième trimestre fiscal.



Sur le Nasdaq, le concepteur de jeux vidéo Activision Blizzard subit, lui, de lourds dégagements suite à des perspectives décevantes pour le dernier trimestre de l'année.



