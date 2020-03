Wall Street : l'inquiétude se dissipe un peu avec Biden

04/03/2020 | 15:23

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi matin, les investisseurs semblant disposés à se remettre de leur accès d'inquiétude de la veille du fait de la remontée de Biden dans la course à l'investiture démocrate.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices américains affichent tous des gains de près de 2%, annonçant un début de séance en nette progression.



Les contrats à terme sont fermement orientés à la hausse, soutenus par un courant d'achat à bon compte dans la perspective de voir le candidat centriste Joe Biden affronter Donald Trump dans le cadre de l'élection présidentielle américaine de novembre prochain.



Un soulagement pour Wall Street, qui ne cache pas son incrédulité face au programme du 'socialiste' Bernie Sanders, qui prévoit de transférer la richesse des grandes entreprises et des ménages fortunés vers l'ensemble des Américains, notamment par le biais de la mise en place d'une couverture santé universelle.



Wall Street avait terminé la journée de mardi sur des pertes de près de 3%, à l'issue d'une séance heurtée durant laquelle la cote avait joué aux montagnes russes au gré des réactions ayant suivi la baisse 'en urgence' des taux de la Fed.



D'après les professionnels, il est peu probable que les marchés d'actions américains retrouvent le fleuve tranquille dans lequel ils évoluaient depuis presque un an.



'Pour l'instant, nous nous attendons à ce que la volatilité se maintienne et puisse même augmenter', prévient Nicky Maan, le patron de Spectrum Markets, un spécialiste allemand des produits structurés listés.



L'indice CBOE de la volatilité - baromètre le plus suivi de l'état d'esprit des investisseurs - reflue actuellement de plus de 11% à 32,6 points.



Un peu plus d'une heure avant l'ouverture sont parus les chiffres meilleurs que prévu de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis, susceptibles, là aussi, de renforcer le train haussier de New York.



