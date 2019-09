Wall Street : l'optimisme reste de mise, les gains perdurent

12/09/2019 | 17:01

La Bourse de New York évolue en hausse jeudi matin, des signes encourageants sur le commerce étant venus s'ajouter aux annonces de la BCE et à la bonne tenue des valeurs technologiques.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,3% à 27.219,7 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 0,3% à 8196,4 points.



Donald Trump a indiqué mercredi sur Twitter que les Etats-Unis avaient accepté de reporter de deux semaines, du 1er octobre au 15 octobre, le relèvement de 25% à 30% des droits de douane sur quelque 250 milliards de dollars de produits chinois importés dans un 'signe de bonne volonté'.



Cette décision fait suite à l'annonce, hier, par les autorités chinoises d'une liste de produits américains devant être exemptés de la mise en oeuvre de droits de douane majorés qui entrera en vigueur la semaine prochaine.



'Il semblerait par ailleurs que Pékin envisage de permettre de nouveau aux entreprises chinoises de faire l'acquisition de produits agricoles chinois, comme le soja et le porc', souligne Wells Fargo.



Les investisseurs semblent, en revanche, quelque peu désarçonnés par la série de mesures de soutien à l'économie dévoilées dans la matinée par la Banque centrale européenne (BCE).



Les intervenants semblent en particulier déçus du montant du programme d'assouplissement quantitatif (QE) annoncé par la BCE puisqu'il n'est que de 20 milliards d'euros, contre une anticipation moyenne de 40 milliards.



Pour Donald Trump, cependant, la Fed serait bien inspirée de prendre exemple de la vivacité de Mario Draghi, qui permet à l'euro de se déprécier encore face à un 'dollar très fort' et de pénaliser un peu plus les exportations américaines.



Côté valeurs, c'est surtout Oracle s'illustre à la baisse (-5%) ce jeudi suite à des résultats trimestriels jugés 'mitigés' et à l'annonce du départ de son directeur général Mark Hurd, très apprécié des marchés, pour des raisons de santé.



