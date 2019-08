Wall Street : l'optimisme s'efface

28/08/2019 | 15:12

La Bourse de New York devrait reprendre le chemin de la baisse mercredi matin, l'optimisme sur les questions commerciales s'effaçant faute de résultats concrets dans les discussions entre Pékin et Washington.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains perdent environ 0,2%, annonçant un repli modéré en début de séance.



Wall Street s'était retournée dans le rouge mardi en l'absence d'éléments encourageants concernant l'avancée des pourparlers sur les droits de douane entre les Etats-Unis et la Chine.



'Les marchés ont récemment montré des signes de mécontentement face aux tensions de la guerre commerciale', soulignent les équipes d'Unigestion.



'Les hauts et les bas de négociations peu transparentes entre Etats-Unis et Chine pèsent sur le sentiment de marché', estime le spécialiste de la gestion des investissements alternatifs.



La société parisienne dit toutefois voir de bonnes raisons de croire en la possibilité d'un accord.



'Donald Trump ne peut pas se permettre de mettre fin à son mandat en période de récession et l'effondrement du commerce mondial depuis le début de l'année menace sa réélection', assure Unigestion.



La question du Brexit constitue aussi une source majeure d'incertitude après la décision du Premier ministre britannique Boris Johnson de limiter l'activité parlementaire jusqu'au mois d'octobre, date de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne.



La faiblesse des taux obligataires pèse également sur la tendance, le rendement des Treasuries à 30 ans retombant à 1,91%, ce qui montre que les gérants cherchent à protéger le portefeuille contre une récession.



L'agenda s'annonce peu chargé en termes d'indicateurs économiques ce mercredi, la seule publication du jour étant les stocks de pétrole aux Etats-Unis, prévue en milieu de matinée.



