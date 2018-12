Wall Street : l'optimisme sur le commerce prime

13/12/2018 | 16:49

Wall Street aligne une nouvelle séance de hausse jeudi en réaction à plusieurs informations laissant espérer un prochain apaisement des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones 'octroie une progression de 0,6% à 24.666,4 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,5% à 7130,5 points.



'On avait déjà progressé de 0,5% hier sur des rumeurs évoquant la possibilité que la Chine ouvre davantage ses frontières aux sociétés étrangères', rappelle un trader.



'Aujourd'hui, des rumeurs font état de l'achat massif de soja américain par de grands groupes d'Etat chinois', souligne le professionnel.



'Le moral des investisseurs continue de s'améliorer et les pays semblent désormais se parler', renchérit-on du côté d'ADS Securities.



'Il est encore trop tôt pour crier victoire après la récente prise de bec entre Washington et Pékin, mais le biais semble positif à court terme et les investisseurs réintègrent le compartiment actions', ajoute le broker.



Au niveau monétaire, la Banque centrale européenne a confirmé son intention de mettre fin à son programme de rachats d'actifs et déclaré s'attendre à un début d'année 2019 'médiocre' et à une conjoncture faible au premier semestre.





Les statistiques économiques parues aux Etats-Unis dans la matinée n'ont, en revanche, apporté aucun éclairage nouveau sur la conjoncture actuelle.



Attendus en baisse de 0,7% en consensus, les prix à l'importation ont chuté de 1,6% en novembre, mais en excluant les produits pétroliers, ils ne diminuent que de 0,3%.



Le Département américain du Travail a quant à lui dénombré 206.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 8 décembre, un chiffre en baisse de 27.000 par rapport à la semaine précédente.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.