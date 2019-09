Wall Street : l'ouverture anticipée stable ou presque

11/09/2019 | 15:21

Le processus de pause devrait se confirmer mercredi à Wall Street, où les marchés se dirigent vers une nouvelle ouverture sans grand changement, non loin de leurs pics historiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de moins de 0,2%, laissant entrevoir un début de séance stable, voire en très légère hausse.



En l'absence d'actualités majeures et d'indicateurs de premier plan, les considérations techniques devraient demeurer les principales animatrices de la tendance.



'La dynamique haussière du S&P 500 s'est quelque peu essoufflée', fait ainsi remarquer IG, qui met en évidence l'incapacité de l'indice à franchir la barre des 2985 points.



'Ceci dit, le retour, hier, dans la zone des 2960 points a commencé à attirer des acheteurs, ce qui montre qu'il existe encore un courant porteur', fait valoir le courtier britannique.



Mardi, le S&P 500 avait inscrit une quatrième séance de hausse sur cinq.



L'indice de référence des gérants américains - qui a gagné plus de 19% depuis le début de l'année - ne parvient toutefois pas à revenir à proximité de son record absolu des 3030 points.



La prudence des intervenants s'explique notamment par l'imminence d'une réunion monétaire de la Banque centrale européenne qui pourrait réserver certaines surprises.



Les marchés, qui ont été portés par des anticipations de mesures de soutien à l'économie des grandes banques centrales ces dernières semaines, considèrent en tout cas comme acquis que la BCE abaissera ses taux et lancera de nouveaux rachats d'actifs.



Du côté des valeurs, Apple est attendu en légère hausse après la présentation, hier à Cupertino, de trois nouveaux iPhones, de l'Apple Watch Series 5, d'un nouvel iPad et des services inédits dont la plateforme de vidéo à la demande Apple TV+.



