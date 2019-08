Wall Street : l'ouverture s'annonce délicate

05/08/2019 | 15:29

La Bourse de New York se prépare à une ouverture difficile ce lundi, la riposte chinoise aux dernières sanctions douanières américaines faisant redouter une guerre commerciale d'usure entre les Etats-Unis et la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains abandonnent entre 1,5% et 2%, signe avant-coureur d'un nouveau décrochage après les pertes de jeudi et vendredi.



Pékin a annoncé que les entreprises publiques n'importeraient plus de denrées agricoles américaines, une décision qui a pris la forme d'un plongeon orchestré de la devise chinoise, qui évolue désormais au plus bas depuis 11 ans face au dollar.



Le président américain, Donald Trump, a aussitôt dénoncé sur Twitter une 'manipulation de devise'.



'Il s'agit d'une infraction majeure qui portera grandement préjudice à la Chine au fil du temps!', a-t-il averti.



Les analystes de BofA Merrill Lynch rappellent qu'il s'attendait à ce que le mois d'août soit 'délicat', mais se montrent surpris par le caractère épineux des derniers événements.



'Les éléments inconnus qu'on essayait de deviner sont désormais connus', résume la banque d'affaires américaine dans une note de recherche.



Les inquiétudes persistantes sur le climat commercial font reculer les rendements obligataires, avec un bon du Trésor américain à dix ans qui cède six points à 1,78%.



Les cours du pétrole poursuivent leur repli et le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décroche de 2,5%, tandis que l'or et l'argent remontent en flèche.



Les investisseurs attendent maintenant la publication dans le courant de la matinée de l'indice ISM des services pour le mois de juillet, qui permettra de savoir si le secteur tertiaire tient le coup, même s'il est peu probable que la statistique change la donne du jour sur les marchés.



