Wall Street : l'ouverture s'annonce indécise

Wall Street devrait ouvrir sur une note indécise vendredi matin dans un marché qui manque de direction après les records de la veille et qui attend les indicateurs avancés du Conference Board.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance incertain.



Les marchés d'actions américains avaient signé hier une nouvelle série de records hier, dopés par la perspective d'une prochaine intervention du Congrès visant à soutenir l'économie.



L'économie américaine continue pourtant de montrer des signes de faiblesse, avec notamment un tableau qui se dégrade nettement du côté de l'emploi et des inscriptions au chômage.



Bon nombre de responsables politiques, dont le président de la Fed Jerome Powell, ont récemment mis en évidence les risques économiques associés aux mesures de restrictions liées au coronavirus.



Dans ce contexte d'incertitude économique, les investisseurs observeront de près l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, qui paraîtra peu après l'ouverture.



Ce baromètre est en effet censé préfigurer l'évolution de la tendance économique aux Etats-Unis à un horizon de six à neuf mois.



Les économistes l'attendent en hausse de 0,4% ce mois-ci après une progression de 0,7% en novembre.



La séance pourrait également être marquée par une volatilité accrue en cette journée des 'quatre sorcières', qui voit de nombreux contrats d'options et de 'futures' sur indices et actions arriver à échéance.



Autre temps fort de la journée, Tesla doit intégrer ce soir l'indice S&P 500, ce qui signifie que les gérants de portefeuille souhaitant répliquer la performance de l'indice de référence vont devoir faire l'acquisition du titre aujourd'hui, s'ils ne l'ont pas fait au cours des dernières séances.



