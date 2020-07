Wall Street : la FED ne déçoit pas, le $ recule sous 1,1800/E

29/07/2020 | 23:13

Wall Street a été séduit par le communiqué final de politique monétaire de la Réserve fédérale à 20H qui demeure 100% 'dovish' (biais accommodant).

Les indices US ne terminent pas exactement au plus haut du jour mais assez nettement au-delà des anticipations de préouverture.



Le Dow Jones gagne 0,65%, le S&P500 +1,25% et le Nasdaq engrange +1,35% (bien aidé par AMD qui bondit de +12,5%.

Le Russel-2000 s'est distingué avec une spectaculaire accélération de +2,1, bien aidé par Kodak qui a explosé de +320% à 33,2$... et le titre a même atteint 60$ en séance, soit presque +3.000% en une semaine !



L'optimisme a été dopé par la FED qui va maintenir les taux à zéro 'jusqu'à ce que l'économie US retrouve sa santé initiale' (le marché parie sur un horizon 2023... mais cela pourrait prendre plus de temps encore) et continuera d'alimenter le gouvernement, les entreprises et les particuliers en crédit -à plein régime- d'ici fin 2020... au minimum.



La FED constate une amélioration sur le front de l'emploi mais elle n'est pas fulgurante.

Les statistiques du jour ont été de bonne facture: le déficit commercial se contracte à 70,64Mds$ contre 75,3Mds$ (chiffre révisé de -74,34Mds initialement) au mois de mai.

Par ailleurs, les stocks des grossistes se contractent de -2%, les stocks des détaillants de -2,6%.



Ces chiffres 'robustes' ne soutiennent pourtant pas le Dollar qui reprend sa glissade face à l'Euro et cède -0,8% à 1,1805, un nouveau plancher annuel, ce qui fait les affaire des valeurs exportatrices.



Côté pétrole, baisse surprise de -10Mns de barils des stocks hebdo mais qui ne provoque pas de réaction tranchée: le WTI n'a quasiment pas bronché, affichant une hausse anodine de +0,7% vers 41,3$... comme si le chiffre n'était pas jugé très crédible.

Les valeurs pétrolières ont néanmoins rebondi après leur correction de la veille, notamment Range +6,1%, Valero +5%, Devon +4,6%, Occidental +4,2%, Hess +3,9%, Marathon +3,6%...



Quelques déceptions avec Seagate -8,8%, General Electric -4,4%, eBay -3,2%... et Boeing qui supporte 2,4Mds$ de pertes (-4,2$/action et -4,8$ 'ajusté') chutait de -2,8%.



