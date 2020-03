Wall Street : la Fed frappe encore un grand coup

23/03/2020 | 14:25

Après avoir subi un nouveau décrochage vendredi, la Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi matin, portée par une nouvelle série de mesures 'agressives' de la part de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais affichent tous des gains de plus de 2%, annonçant un début de séance favorable après le trou d'air (-4,5%) de vendredi.



Visiblement décidée à faire face aux 'énormes difficultés' et aux 'sévères disruptions' causées par l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis, la Fed a dévoilé ce matin un nouvel ensemble de mesures de soutien à l'économie.



'Des efforts agressifs doivent être entrepris au niveau des secteurs publics et privé afin de limiter les destructions d'emplois et de revenus et provoquer un prompt rétablissement une fois les disruptions terminées', estiment en effet Jerome Powell et ses collaborateurs.



La Réserve fédérale explique avoir notamment l'intention de racheter des bons du Trésor 'pour les montants qui seront nécessaires' afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés.



L'institution prévoit par ailleurs d'accorder 300 milliards de dollars de nouveaux financements, sous forme de crédits, aux employeurs, aux consommateurs et aux PME.



Les indices de Wall Street avaient déjà été portés la semaine passée par les spectaculaires mesures mises en oeuvre par la Fed, mais la semaine s'était mal terminée du fait de la déferlante de décrets de 'lockdowns' (confinement) prononcés aux Etats-Unis, notamment en Californie et à New York.



Les dernière annonces de la Fed semblent cette fois peser sur le dollar, qui perd de l'altitude face à la monnaie unique, autour de 1,0773 euro.



Affaibli un peu plus par les dernières annonces de la Fed, le rendement des Treasuries à dix ans perd encore du terrain, à 0,7560% à peine.



Par ailleurs, le redressement des cours du pétrole se confirme au-delà des 23 dollars, une bonne nouvelle pour les investisseurs car la chute de l'or noir agissait à la fois comme un frein supplémentaire à l'activité tout en accroissant le risque de crédit.



Les signaux accommodants lancés par la Fed soutiennent par ailleurs les places européennes, qui ont désormais tendance à limiter leur repli après un début de séance qui s'était révélé encore très négatif.



