Wall Street : la Fed va devoir rassurer

19/08/2019 | 15:19

La Bourse de New York devrait débuter sur une note favorable lundi matin, après trois semaines consécutives de repli, dans un contexte d'optimisme avant de nouvelles indications en provenance de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains progressent de 1% à 1,2%, annonçant une ouverture en nette hausse.



Les investisseurs analyseront de près les 'minutes' de la réunion des 30 et 31 juillet de la Réserve fédérale, prévues mercredi, en quête d'indices sur ses intentions en matière de baisses des taux.



Le symposium de Jackson Hole, qui réunira à partir de jeudi les principaux banquiers centraux dans le Wyoming, pourrait également fournir quelques réponses.



Pour l'instant, les investisseurs estiment à 94% la probabilité d'au moins deux nouvelles baisses de taux d'ici à la fin 2019 et à 65% la probabilité d'au moins trois baisses de taux cette année.



Si la Fed devait rassurer les intervenants cette semaine, le recul de 6% des marchés américains depuis le début du mois d'août pourrait représenter une bonne opportunité d'achat, selon certains analystes.



'La conjugaison de taux déprimés des bons du Trésor, d'une croissance positive des résultats des entreprises attendue pour 2019 et 2020 et d'une Fed plus accommodante devraient dépeindre un environnement plus positif pour les marchés d'actions', assure Larry Adam, le directeur des investissements chez Raymond James.



L'analyste prévoit toutefois que la volatilité continue à mettre à rude épreuve l'optimisme des opérateurs durant les phases de correction, mais aussi à remettre en question leur tendance à l'autosatisfaction pendant les épisodes de hausse.



'Nous pensons que les investisseurs diversifiant bien leurs classes d'actifs et s'en tenant à leur profil de risque sauront trouver la bonne mesure', assure le stratège de Raymond James.



