Wall Street : la Fed va devoir rassurer le marché

19/12/2018 | 16:48

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi matin, une série de spéculations sur l'attitude de la Fed nourrissant l'optimisme des investisseurs.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,8% à 23.862,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 1% à 6852,7 points.



La Réserve fédérale devrait augmenter ses taux de 25 points de base en début d'après-midi, tout en conservant un ton accommodant face au récent durcissement des conditions financières.



'Les inquiétudes autour de la croissance mondiale et de la volatilité des marchés ont conduit à des spéculations sur une possible révision à la baisse du nombre de relèvements de taux prévu pour 2019', commente un trader.



Sur le plan économique, les ventes de logements anciens ont progressé de 1,9% en octobre, même si le stock de propriétés à vendre a reculé, ce qui montre une stabilisation du marché immobilier.



Du côté des valeurs, la société de livraison express FedEx - souvent considérée comme un bon baromètre de l'activité économique - décroche de près de 10% après avoir revu à la baisse ses prévisions pour 2019.



General Mills grimpe au contraire de 4,2% après des résultats trimestriels jugés rassurants.



A noter la petite progression d'Apple (+0,3%) alors que les analystes de Jefferies prédisent de bonnes surprises à l'occasion de la prochaine publication trimestrielle du groupe, prévue fin janvier.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.