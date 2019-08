Wall Street : la consolidation appelée à se poursuivre

12/08/2019 | 15:20

La Bourse de New York devrait débuter dans le rouge lundi matin, entamant cette nouvelle semaine comme elle avait clos la précédente.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains abandonnent tous autour de 0,5%, annonçant une ouverture en territoire négatif.



Wall Street avait connu une séance heurtée vendredi, marquée par un trou d'air provoqué par les déclarations de Donald Trump selon lesquelles aucun accord commercial ne se dessine avec la Chine.



Si les marchés américains n'ont pas réussi à aligner une quatrième séance de hausse (le Dow Jones cédait 0,3% au final), les indices n'ont pas craqué et des rachats à bon compte leur ont permis de limiter la casse.



A chaque mouvement de repli, quelques acheteurs semblent faire leur réapparition.



'D'après notre modèle de valorisation du S&P 500 - qui repose sur les cours de Bourses, les résultats normalisés sur cinq ans (...), l'inflation, les bons du Trésor et les rendements obligataires - les prix des actions se situent actuellement 3,5% en-dessous de leur valeur intrinsèque, que nous situons à 3030 points', font ainsi valoir les équipes d'Argus Research.



Pour les analystes d'IG, la phase de redressement 'en V' du S&P 500 ne s'est pas interrompue vendredi, même si le rebond de l'indice rencontre une certaine résistance dans la zone des 2940 points.



Si un dépassement de ce seuil renforcerait incontestablement la tendance haussière, assure IG, il faudrait que le S&P repasse sous les 2870 points pour qu'un véritable biais négatif se mette en place.



Aucune donnée majeure n'est attendue ce lundi, mais la semaine sera marquée, entre autres, par les publication des derniers chiffres de l'inflation, des ventes de détail et de la production industrielle américaines.



