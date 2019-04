Wall Street : la consolidation s'intensifie avec le commerce

09/04/2019 | 16:52

Après avoir esquissé une consolidation sans intensité au cours des dernières séances, la Bourse de New York recule plus nettement ce mardi, pénalisée par un regain de tensions sur le front du commerce international.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche un peu plus de 0,7% à 26.147,9 points, tandis que le Nasdaq Composite cède près de 0,3% à 7931,8 points.



'Les investisseurs se focalisent de nouveau sur les questions commerciales', commente un trader.



Dans un tweet publié dans la matinée, Donald Trump a annoncé son intention de mettre en place pas moins de 11 milliards de dollars de droits de douane supplémentaires sur des produits importés d'Europe en riposte aux subventions accordées à Airbus.



'L'Union européenne a tiré profit des Etats-Unis sur les questions commerciales depuis de nombreuses années. Cela va bientôt s'arrêter', a-t-il promis.



En dehors des déclarations intempestives du président américain, les investisseurs disposent de peu d'éléments à se mettre sous la dent en attendant le coup d'envoi de la saison des résultats de premier trimestre vendredi avec les publications de JPMorgan et Wells Fargo.



Aucun indicateur majeur ne figure au programme de la séance aujourd'hui à New York.



A noter toutefois que le FMI a réduit pour la troisième fois en six mois ses estimations de croissance mondiale pour l'année en cours, visant désormais 3,3% de croissance en 2019 contre +3,5% en janvier.



Côté valeurs, Apple grignote 0,7% à 201,5 dollars après un relèvement d'objectif de cours chez Wedbush Securities, qui vise désormais 225 dollars contre 215 dollars auparavant.



En outre, Bank of America cède 0,9% après avoir fait part de son intention d'accroître progressivement son salaire minimum interne sur une période de deux ans, pour le porter à 17 dollars par heure le 1er mai prochain, puis à 20 dollars à horizon 2021.



