Wall Street : la consolidation se prolonge, voire s'accentue

Conformément aux pronostics, la Bourse de New York poursuit sa consolidation lundi, première séance d'une semaine qui sera écourtée pour cause de Thanksgiving.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède 1% à 25.159,3 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,9% à 7111,7 points.



Wall Street poursuit, voire amplifie sa correction de la semaine passée, qui s'était soldée par une perte hebdomadaire de 2,2% pour le Dow Jones et le S&P 500 et de 1,6% pour le Nasdaq Composite.



Symptôme de la frilosité des opérateurs, les rares valeurs en hausse sur le Dow Jones aujourd'hui appartiennent à des secteurs défensifs comme la santé, la grande consommation ou les télécoms.



Pfizer (+0,9%), Verizon (+0,9%) et Coca-Cola (+0,5%) signent ainsi les plus fortes hausses du jour.



Apple décroche en revanche de 3,2% sur des informations du Wall Street Journal faisant état d'une baisse de la production des derniers modèles d'iPhone.



D'après le ratio indicatif de BNP Paribas - qui reflète le sentiment de marché de ses clients européens - 54% des investisseurs se considèrent aujourd'hui comme 'baissiers' sur les marchés américains.



pour mémoire, Wall Street sera fermée jeudi et n'ouvrira que pour une séance écourtée vendredi, journée du 'Black Friday' qui marquera le coup d'envoi de la saison du shopping de fin d'année.



En attendant, aucune statistique économique ne figure à l'agenda ce lundi.



