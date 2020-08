Wall Street : la consommation surprend à la hausse

28/08/2020 | 15:11

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin après l'annonce d'une progression plus marquée que prévu de la consommation des ménages américains en juillet, nouveau signe positif pour la reprise économique.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices américains gagnent entre 0,1% et 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



La résistance de l'économie américaine à l'épidémie de coronavirus a été confirmée ce matin par une augmentation supérieure aux attentes des dépenses des consommateurs américains au mois de juillet.



D'après le Département du Commerce, les dépenses de consommation des ménages se sont accrues de 1,9% en rythme séquentiel le mois dernier, là où les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une augmentation de 1,5%.



De leur côté, les revenus des ménages n'ont progressé que de 0,4% en juillet.



Pour mémoire, les dépenses de consommation avaient bondi de 6,2% au mois de juin, tandis que leurs revenus diminuaient de 1%.



'Les dépenses en biens se sont vite normalisées, mais ce n'est pas le cas de la consommation de services, car elle implique des interactions sociales qui restent encore fortement perturbées', rappellent les économistes d'Oddo BHF, qui citent l'exemple des restaurants, des voyages ou des loisirs.



'Une normalisation en ces domaines est exclue à court terme, voire de manière durable', prévient la banque privée parisienne.



A la publication de cet indicateur, le dollar et les rendements des Treasuries à dix ans ont reculé, ces bons chiffres ne semblant pas remettre en cause l'approche ultra-accommodante de la Fed encore confirmée hier.



Le marché prendra également connaissance dans la matinée du PMI de Chicago, puis du chiffre définitif de l'indice de confiance du Michigan.



Le marché pétrolier évolue dans le vert, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se traitant à moins de 43 dollars le baril (-0,2%) après le passage de l'ouragan Laura.



