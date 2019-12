Wall Street : la correction se prolonge, Trump inquiète

03/12/2019 | 16:59

Wall Street a ouvert en repli mardi matin, poursuivant sa correction de la veille dans un marché inquiet pour le commerce mondial après de nouvelles déclarations tonitruantes du président américain Donald Trump.



Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones décroche de 1,3% à 27.374,8 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,1% à 8470,8 points.



Après ses tweets incendiaires de la veille, Donald Trump a provoqué un nouvel accès de nervosité ce matin en se déclarant 'à l'aise avec l'idée d'attendre après l'élection présidentielle' pour parvenir à un accord commercial avec la Chine.



Une approche qui met Wall Street moins 'à l'aise', puisqu'elle signifie qu'il devrait y avoir de nouvelles sanctions douanières à l'encontre de la Chine à horizon du 15 décembre, ce à quoi Pékin ne devrait pas manquer de riposter à son tour.



Dans un marché qui affichait hier matin une hausse de plus de 20% depuis le début de l'année, les propos du président américain ont servi de prétexte à une poursuite de la consolidation.



'Le marché pouvait apparaître quelque peu 'suracheté' à court terme', estime ainsi un trader basé à New York.



'S'il est vrai qu'il arrive que les marchés américains demeurent 'surachetés' pendant un certain temps (c'est souvent le cas en période de hausse prolongée), il était temps qu'une consolidation se mette en place afin de digérer les gains récents avant de reprendre le chemin de la hausse', poursuit le professionnel.



