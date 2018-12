Wall Street : la correction semble inexorable + pétrole à 46$

20/12/2018 | 23:32

La débâcle se poursuit à Wall Street en cette veille des '4 sorcières', avec un repli moyen de -2% sur les principaux indices.

Et encore, ils ne finissent pas au plus bas du jour puisque le Dow Jones lâche -465Pts (soit -2%, à 22.860) alors qu'il affichait jusqu'à -630Pts (2,8%) et le S&P-500 perd 1,75% à 2.463 contre -2,5% vers 20H.

Le Nasdaq Composite recule de -1,63% à 6.529, après s'être enfoncé vers 6.447 (soit un peu plus de -20% par rapport à son zénith du 2 août).



Ce sont de nouveaux planchers annuels et les prochains supports moyen terme restent situés plus bas... de toutes façons, c'est déjà le pire mois de décembre depuis 1931 (-17% sur le Dow Jones) et le pire trimestre boursier depuis le T4 2008.

L'élément technique le plus inquiétant, c'est que le 'VIX' (+10,5%) a franchi résolument le cap des 26 qui historiquement correspond à un niveau d'aversion au risque extrême.

Au-delà de 26, on entre dans une zone où l'evolution des marchés peut devenir chaotique: les grands épisodes d'hypervolatilité (VIX s'envolant à 40 à 50) ont tous commencé par le franchissement de ce seuil critique.



La déception causée par une tonalité pas assez 'colombe' de la part de Jerome Powell avait précipité Wall Street -1,5% plus bas la veille, la nervosité des opérateurs redouble avec la perspective d'un 'shutdown' de certaines administrations US vendredi soir alors que Donald Trump a confirmé qu'il liait la signature du budget 2019 au financement du mur/frontière entre Etats Unis et Mexique.



Les dernières négociations entre Républicains et Démocrates qui s'enchaînent à 24H de la 'deadline' du 21/12 sont rompues, les réunions de travail de ce jeudi annulées: le budget 2019 est virtuellement dans l'impasse et Wall Street n'avait pas besoin d'un chaos politique en plus du conflit commercial avec la Chine (qui se prolonge d'une procédure judiciaire à l'encontre de 'hackers' chinois pour des cyber-attaques qui ont ciblé une douzaine de pays, dont les Etats Unis.



Les chiffres US du jour n'ont pas aidé les investisseurs à retrouver le moral: les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont en hausse de +8.000 selon le Département américain du Travail, à 214.000 au titre de la semaine close le 15 décembre.

Grosse déception avec l'indice de la Fed de Philadelphie: l'indice 'Philly Fed' a chuté de -3,5Pt à 9,4 contre 12,9 en octobre (au plus bas depuis août 2016), loin du rebond +2Pt attendu vers 15 (consensus moyen).



Autre symptôme inquiétant, le pétrole a replongé de -4,5% (anticipation d'une récession), jusque sous 46$ sur le NYMEX, d'où la dégringolade de Noble -6,2%, Apache -6,1%, Anadarko et Devon -5,6%, Range -5,2%, NR-Energy -4,6%, Schlumberger -4,2%, Exxon-Mobil -3%, Marathon -1,8%...



Le Nasdaq a été plombé par la chute de Twitter -11,1%, Tesla -5,3%, Walgreen-Boots -5%, Symantec -4,3%, EXpress Scripts -3,6%, Apple et Nvidia -2,5%, Microsoft -2,1%...





